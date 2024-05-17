Kobani davasında karar: Demirtaş’a 42 Yüksekdağ’a 30 yıl hapis

Türkiye'nin operasyonlarıyla sıkışan terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG'ye destek amacıyla, terör yandaşlarını sokağa çağırarak büyük bir katliama neden olan HDP'li yöneticilerin yargılandığı dava karara bağlandı.6-8 Ekim 2014'te 35 ilde sokağa çıkarak saldırılar düzenleyen HDP'li ve PKK'lı vandallar, 37 kişinin ölümüne neden olurken, çok sayıda kamu malını yağmalamıştı. Katliam öncesi eylem çağrısı yapan isimleriyargılayan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi dünkü duruşmada 108 sanık hakkındaki hükümü açıkladı.Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında eski HDP'nin eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş çeşitli suçlardan 42 yıl, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı. İki ismin tutukluluğunun devamına karar verildi.Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.Tutuklu yargılanan Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Kışanak ve Tuncel tutuklu kaldıkları süre gözönünde bulundurularak tahliye edildi.Sanıklardan Pervin Oduncu, 2 ayrı suçtan toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Cihan Erdal, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, İsmail Şengül Zeynep Kahraman'a 20 yıl 6 ay, Nazmi Gür, Zeki Çelik'e ise 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Sanıklardan Aysul Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün, Gülfer Akkaya, Gülser Yıldırım, İbrahim Binici, Sırrı Süreyya Önder ve Sibel Akdeniz hakkında ise beraat kararı verildi. Mahkeme heyeti, firari 72 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.