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Giriş Tarihi: 17.5.2024 12:37

MSB duyurdu! Hudut Birlikleri Yunanistan'a kaçarken yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." açıklamasında bulundu.

MSB duyurdu! Hudut Birlikleri Yunanistan’a kaçarken yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor" notuyla Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şahısların yakalandığını açıkladı.

MSB şu ifadelere yer verdi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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MSB duyurdu! Hudut Birlikleri Yunanistan'a kaçarken yakaladı
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