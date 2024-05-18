AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, ’barış elçisi’ seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Erzincanlı Avukat Serkan Bayram, Almanya'nın Bonn şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler DMW Uluslararası diplomatlar birliği tarafından 'Barış elçisi' ödülüne layık görüldü. Ödülünü Uluslarası Diplomatlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Günther Meinel'in elinden alan Bayram, sosyal medya hesabından teşekkürlerini iletti. Bütün ömrünü engelli hakları için mücadele ile geçiren Milletvekili Bayram, aldığı ödül ile göğsümüzü kabarttı.

Uluslararası Diplomatlar Birliği ve organizasyonun yönetimi kurulu üyesi olan Frederick Brabandt, organizasyonda yaptığı konuşmada Avukat Serkan Bayram'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi ve saygılarını ileten Brabandt, Milletvekili Bayram'ı, Oslo'da Nobel Ödülü'ne aday göstereceklerini belirtti. Bayramı yürekten tebrik eden Frederick Brabandt, Filistin'e verilen destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür etti. Filistin için bağımsızlık arzulayan Brabandt, ''Bir gün Filistin, Filistinlilerin olacak' dedi.