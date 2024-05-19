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Giriş Tarihi: 19.5.2024 10:49

Bağımsızlık ateşi 105 yıl önce bugün yakıldı! Taksim’de Atatürk Anıtı’nda 19 Mayıs töreni

Türk Milleti’nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 105’inci yıl dönümü ve Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bağımsızlık ateşi 105 yıl önce bugün yakıldı! Taksim’de Atatürk Anıtı’nda 19 Mayıs töreni

Türk Milleti'nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılı Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı, il müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇELENK SUNDU

Törende İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla resmi tören sona erdi. Resmi tören sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu ve siyasi partiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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Bağımsızlık ateşi 105 yıl önce bugün yakıldı! Taksim’de Atatürk Anıtı’nda 19 Mayıs töreni
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