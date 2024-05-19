Gözaltına alınan 3 polis adliyeye sevk edildi! İfade verme işlemleri devam ediyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli Ufuk Gültekin sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gizli tanık Serdar Sertçelik ile ses kayıtları ortaya çıkan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

SAVCILIKTA İFADE VERME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Şevket Demircan, Murat Çelik ve Ufuk Gültekin'in adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verme işlemi devam ediyor.

ŞUBE MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner savcılık sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SERTÇELİK İLE DEMİRCAN ARASINDAKİ İLETİŞİMİ SAĞLAMIŞ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gizli tanık Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden Nurullah Özgür Kopuk gözaltına alınmıştı. Kopuk'un, Sertçelik ile Demircan'ın görüşmelerini kendi telefonu ve sosyal medya hesabı üzerinden sağladığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelileri ifade vermeleri yönünde yönlendirdiği belirlenen Nurullah Özgür Kopuk ile diğer şüphelilerin de emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.