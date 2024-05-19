Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Bölgeye ekipler gönderildi

Son dakika haberleri: İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.
YOĞUN SİS NEDENİYLE ZORUNLU İNİŞ YAPTI
Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu.
Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.
"3 HELİKOPTERDEN BİRİ DÜŞTÜ"
Öte yandan, Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.
Sharghdaily haber sitesine göre, Zakiri olaya ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birisinin de düştüğünü belirten Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.
"KURTARMA EKİPLERİ HENÜZ BÖLGEYE ULAŞMADI"
İran İçişleri Bakanı Vahidi de helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı. Vahidi, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" dedi.