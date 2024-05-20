Derbiyi fırsat bilen 4 değnekçi gözaltına alındı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında dün oynanan dev derbi tüm spor severlerin merakla beklediği bir maçtı. Bu maça uzaktan yakından binlerce taraftar akın etti. Bunu bilen değnekçilerde taraftarlardan önce oraya akın edip aracıyla gelenlerden haksız yere otopark ücreti almak istedi ama Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olaya müdahale etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlık ekipler Sarıyer Rams Park Stadyum çevresinde korsan otoparkçılık denetimi yaptı. Denetimlerde, park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen M.D, Y.D, A.D ve M.B isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Sarıyer Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği öğrenildi.