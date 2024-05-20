Dilan Polat tahliye talep etmişti: Adli Tıp Kurumu’nda heyet karşısına çıktı

"Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" kanunlarına muhalefet ile "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle savcılığa dilekçe vererek tahliye talebinde bulundu.

BAŞSAVCILIKTAN "ADLI TIP KURUMUNA SEVK EDİLSİN' KARARI

Bu başvurunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Ardından bu karar cezaevine gönderildi. Savcılık ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği belirtildi.

BUGÜN ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

Başsavcılığın bu kararının ardından Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın bu sabah saat 10.00 gibi cezaevindan Jandarma ekipleri tarafından alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polat, yaklaşık 1.5 saat içeride kaldı. Polat'ın yaklaşık 2 hafta önce cezaevinden tam donanımlı devlet hastanesine götürüldüğü ve tam muayeneden geçip tahlillerinin yapıldığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumundaki heyetin de bu raporlara baktığı daha sonra da kendilerinin muayene ettiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerin ardından Dilan Polat yeniden cezaevine götürüldü. Adlı Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak rapor soruşturma dosyasına gönderilecek. Gönderilecek rapora göre, Dilan Polat'ın sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilip edilmeyeceği de belirlenecek.