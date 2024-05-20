Son dakika: 35 taraftara işlem yapıldı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi'nde stada usulsüz şekilde soktukları meşaleleri yakan yedi Fenerbahçe taraftarından 2'sine adli işlem yapıldı. Diğer taraftarların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Statta çok sayıda torpil de atan taraftarlardan bazılarının üzerinde maça girdikten sonra torpil bulunduğu vurgulandı.

Stada torpil sokan 2 Fenerbahçe taraftarına da yasal işlem yapıldığı belirtildi. Çıkan olaylarla ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü, atılan torpil ve yakılan meşalelerin stada nasıl sokulduğuna yönelik tespit çalışmalarının da devam ettiği vurgulandı. Sahaya yabancı madde atan, taşkınlık yapan, küfürlü tezahüratta bulunan 27'si Galatasaray, 8'i Fenerbahçe taraftarı olmak üzere toplamda 35 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldığı belirtildi. 35 taraftar bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek ve takımlarının maçlarından ve ikinci yarılarından önce ikamet adreslerine en yakın olan polis merkezine giderek imza atacak.