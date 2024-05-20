SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İran’a taziye mesajı: Türkiye olarak komşumuz İran’ın yanında olacağız

TÜRKİYE OLARAK KOMŞUMUZ İRAN'IN YANINDAYIZ!

Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum.

Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız.