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Giriş Tarihi: 21.5.2024 09:10 Son Güncelleme: 21.5.2024 09:11

FETÖ’nün 44 emniyet imamı yakalandı

FETÖ’nün Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde eleman kazanma, personeli kendi sistemlerine göre kodlama ve bağlılıklarını kontrol etmekle görevli kamu kurumlarında aktif olarak çalışan 44 ‘Emniyet mahrem imamı’ yakalanarak gözaltına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
FETÖ’nün 44 emniyet imamı yakalandı

FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheliye operasyon düzenlendi.

EMNİYET SORUMLULARI

Şüphelilerin Genel Müdürlük içinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetlerini yapmak üzere 'mahrem imam' olarak görevlendirildikleri tespit edildi.

44 MAHREM İMAM YAKALANDI

Çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları belirlenen 'Emniyet mahrem sorumlulara' yönelik Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖ’nün 44 emniyet imamı yakalandı
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