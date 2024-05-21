Kedi Faruk’u camdan aşağı atmıştı... Hakim karşısına çıktı

Beşiktaş'ta 23 Mart 2024'te okulda sahiplenilen ve sınıf penceresinin önünde bulunan 'Faruk' adlı kediyi sınıf gözetmeni olarak görevli olduğu okulda camdan aşağı ittirdiği iddia edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yüksekten düşen kedide iç kanama ve kemik kırığı şeklinde yaralandığı yer aldı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, kediyi camdan aşağı atan şüpheli Ferhat A. hakkında 'bir ev hayvanına veya evcil hayvanına işkence etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat A. ve taraf avukatları katıldı.

KEDİYİ CAMA KOYUP PENCEREYİ KAPATMIŞ

Hakim karşısında savunma yapan sanık Ferhat A., suçlamaları reddederek, olayın yaşandığı lisede gözetmen olarak gittiğini söyledi. Sanık, "Sınav başladığında hava sıcak olduğundan pencere açıktı. O sırada kedi camdan sınıfa atladı ve sınavdaki öğrencilerin dikkati dağıldı. Ben de kediyi kucağıma alıp, geldiği camın korkuluğuna bırakarak kenarına bıraktım ve camı kapattım. Kediyi camdan aşağı atma niyetim yoktu" dedi.

BERAATINI İSTEDİ

Sanık Ferhat A. "Bu süreçte manevi olarak çok yıprandım. İşlemediğim bir suç yüzünden ailem ve ben sürekli hakaretlere ve küfürlere maruz kalıyoruz. İtibarım yerle bir edildi. O gün kimse bir şey söylemedi. Olaydan 3 gün sonra çalıştığım şirket aradı. Benden savunma istedi. Böyle bir suç işlemedim" diyerek beraatını talep etti.

"SANIK MASRAFLARI KARŞILAMADI"

Okulun müşteki avukatı "Yaralanan kedi okulumuzda bakımını üstlendiğimiz ve etrafta gezinen onlarca kediden bir tanesidir. Kedinin tedavisini okulumuz üstlenmiştir. Öğrenciler bizlere kediyi düşerken gördüklerini, bakmak istediklerinde sanığın izin vermediğini söylediler. Kedinin tedavisini üstlendik ve tamamlandı sanık masrafları karşılamadı" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER TANIK OLACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay günü sınıfta bulunan yaşı 15'in üzerinde olan öğrencilerin mahkemede tanık olarak dinlenilmelerine karar verdi.