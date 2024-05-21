Milli radarımız dünyanın en iyisi

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli radarı 'Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi' olan 'ALP 300-G törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. ASELSAN Gölbaşı tesislerinde yapılan törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yüksek operasyon becerisine sahip bu radarımız çok yönlü tehditlerin, önceden tespit ve takibini hızlı bir şekilde yapacak. Böylece tehditlere karşı uzun menzilde etkin bir şekilde mukabele ederek ülkemizin savunma yeteneklerini büyük ölçüde artıracağız" dedi.Güler, yeni nesil radar sisteminin kendi klasmanında en donanımlı özellikleri bünyesinde barındırdığına dikkat çekerek, "Yüksek operasyon becerisine sahip bu radarımız çok yönlü tehditlerin, önceden tespit ve takibini hızlı bir şekilde yapacak. Ordumuza önemli bir üstünlük sağlayacaktır" diye konuştu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise sistemin stratejik bir ürün olduğunu, radarın 500'e yakın kanal ile sayısal haberleşme yaptığını, sayısal verileri işleyebildiğini, 1 saniyede 81 DVD'nin içereceği bilgiyi işleme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Görgün, ALP 300-G'nin çözünürlük, gerek menzil, doğruluk bakımından ABD, Fransa, İtalya envanterindeki sistemlerinden daha üstün olduğunu belirtti.ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da AESA radarlarda kullanılan GAN çiplerinin ve tüm alt bileşenlerin tasarım ve üretimini ASELSAN olarak yaptıklarını belirterek, "ASELSAN'ın daha yüksek miktarlarda ve daha hızlı seri üretim yapması için yatırımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, bu yerleşkemizde radar seri üretimiyle ilgili yeni bir tesisi faaliyete geçirdik. Bu yıl, radar üretim kapasitemizi zirveye taşımak için 150 milyon doları aşan büyük bir yatırımı daha başlattık" dedi.