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Giriş Tarihi: 21.5.2024 13:16 Son Güncelleme: 21.5.2024 13:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan Reisi'nin cenazesine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan Reisi’nin cenazesine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan Reisi'nin cenazesine katılacak
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