AK Parti Bayraklı’dan, belediyedeki maaş krizi ile ilgili açıklama!

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman, Bayraklı Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi ile ilgili açıklamada bulundu. "CHP'li belediyeciliğinde, beceriksizliğin faturasını personel ödüyor!" diyen Başkan Düzman, "Bayraklı Belediye Başkanı Sayın İrfan Önal'ın mazbatayı aldığı günden beri, kamuoyuna yansıyan tüm söylemleri ile ilgili haberleri üzüntü ve endişe ile takip etmekteyiz. 2009 yılından bu yana dört dönemdir, CHP Belediyeciliğinden hizmet bekleyen Bayraklı'da, CHP'li belediye başkanlarının yönetsel beceriksizlikleriyle, başlangıçta yüksek mali değer ve rezervlere sahip olan Bayraklı'nın ve Belediyemizin kurumsal yapısının geldiği hal ve mali çöküş tablosu ortadadır. Sayın İrfan Önal'ın belediye başkanı olduğunda gerçekleştireceğini söylediği vaatleri bir yana, personele tek bir maaş bile tam ödeyememiştir. CHP belediyeciliğinin 15 yıllık beceriksizliğinin bedeli, maalesef memur ve işçi personele ödetilmektedir. Bulunduğu her platformda, emekçi ve işçi kesimin yanında olduğunu ifade eden Sayın Önal'ın ilk icraatı, 84 çalışanı işten çıkarmak, personel maaşından yüzde 30'a varan kesintiler yapmak, personelin sosyal denge tazminatını ödememek olmuştur." Diye konuştu,

BAŞKAN ÖNAL'IN KESİNTİ TALEBİ İSTİFAYA SEBEP OLMUŞTUR

AK Parti Bayraklı İlçe Başkan Tarkan Düzman, yaptığı açıklamayı şu şekilde sürdürdü, ''Belediye gelirlerinin emlak vergi tahsiliyle yüksek oranda arttığı Mayıs ayında bile Sayın Önal'ın, Mali Hizmetler Müdürlüğünden personel maaşlarında yine kesinti yapılmasını istemesi biliyoruz ki, kendi bürokratlarının dahi tepkisine yol açmış, istifaya sebep olmuştur. Bayraklı Belediye Başkanı Sayın İrfan Önal'a buradan şu çağrıyı yapıyoruz! Belediyenin bütçesindeki açığı işçi ve memurun alın terinden çıkarmak yerine, belediyenin müsrif harcamalarından kes! Mazeretlere sığınmak yerine bir an evvel, Bayraklımızın kangren olmuş sorunlarıyla ilgilen! Bayraklı'lı hemşehrilerimiz ve belediye personelimiz müsterih olsunlar; maaşların ödenmesi ve belediyecilik hizmetlerinin yerine getirilmesini sıkı takip etmeye devam edeceğiz." Diye konuştu