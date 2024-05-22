Büyükşehir’de kriz derinleşiyor... İsyan raylara sıçradı! Metro çalışanları sivil itaatsizlik eylemi başlatıyor

Metro A.Ş çalışanlarının maaşlarının eksik yatması belediye yönetimi ile yetkili Demir-yol İş Sendikası arasında gerginliğe neden oldu. Dün Metro A.Ş'nin genel merkez binasının bulunduğu Halkapınar'da basın açıklaması yapan Demir-Yol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, Metro A.Ş yöneticilerinin çalışanların cep telefonlarına 'Eğer basın açıklamasına katılırsanız işinizden olursunuz' diye tehdit mesajı gönderdiğini iddia etti, ardından da bu davranışlarından ötürü Metro A.Ş yöneticilerini kınadığını söyledi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ HEP YAPTIK

24 yıldır İzmir Metro A.Ş çalışanları olarak İzmir halkına hizmet vermekte olduklarının altını çizen Giral: "Ölümüne çalışıyoruz, karşılığında da insanca yaşamak ve iş güvencesi istiyoruz. Ülkesini, şehrini ve işini seven Metro çalışanları olarak üzerimize düşeni hep en iyi şekilde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Son imzaladığımız toplu sözleşmemizde haklarımızı almak için yaptığımız yasal grevden sonra Metro A.Ş. yönetimi intikam alma duygusuyla çalışanlara kin ve nefretle zulüm yapmaktadır. Metro A.Ş. yönetimine buradan bir kez daha sesleniyorum; Yaptığınız baskılardan, mobbingden ve işten atma tehditlerinizden vazgeçin artık... Sendika olarak biz ne dedik; İşçilerin sesine kulak verin, işçileri huzursuz etmeyin, işçileri görmezden gelmeyin dedik. Siz ne yaptınız? İletişim yollarının tamamını kapatıp baskıya ve tehditlerinize devam ederek çalışanları değersizleştirdiniz.

Alnımızın teri hak edişlerimizi ödeyin dedik; hakkınız değil dediniz, eksik ödediniz Şimdi yetkililere soruyorum; Emekçinin hakkını eksik öderken Genel Müdür dahil kapsam dışı personel de maaşlarını aynı bahanelerle eksik alıyor mu? Yasal olmamasına rağmen kamera kayıtları aylarca geriye gidilip alınarak, çalışanlara ceza kesmek doğru bir davranış mı? Bu da yetmezmiş gibi kayıtlar usulsüz bir şekilde, yetkili olmayan kişilerce alınıp ve gene yetkili olmayan kişilerce cep telefonlarında birbirlerine servis edilmesi yasal mı? Yemekteki suyumuzu bile kesenlerden, kötü, kalitesiz, içinden çeşitli cisimler çıkan yemekleri bizlere layık görenlerden, baskı, zulüm, mobbing yapanlardan bunların hesabını sormak boynumuzun borcudur!" diye konuştu.

SESİMİZE KULAK VEREN OLMAZSA…

Sorunların çözüme ulaşmasını dilediklerini belirten Giral, "Sahada iş barışı bozuldu, adalet bozuldu, en ufak hatamızda bile işten atılırız korkusuyla çalışmak istemiyoruz artık. En son işten atılan; Mustafa Özçelik kardeşimizi, Cansu Erkaplan kardeşimizi, Mustafa Akpınar kardeşimizi, Emrah Algın kardeşimizi de unutmadık, unutmaya da niyetimiz yok. Bunlarında hesabını sormak boynumuzun borcudur. Çalışan arkadaşlarımızın ödenmeyen mesai ücretleriyle ilgili talebimize bile tehditle cevap verip vardiyalarını değiştirdiniz, dinlenme günlerini çaldınız. Talebimiz; Emeğin ve emekçinin dostu Sayın Cemil Tugay Başkanımızın bu zulme bir an önce dur demesi ve Metro emekçisine sahip çıkmasıdır. Sesimizi duyurana kadar yarın sabahtan itibaren sivil kıyafetle birlikte sakal eylemine başlıyoruz. Eğer sesimize kulak veren olmazsa eylemlerimiz artarak devam edecektir. Daha iyi çalışma koşulları için vermiş olduğumuz mücadelemizde sıkıntılarımızın vakit kaybedilmeden çözüme ulaşmasını diliyoruz!" dedi.