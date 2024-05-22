Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, Reisi’nin cenaze töreni için Tahran’a gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan, bugün İran Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek taziye merasimine katılmak üzere Tahran'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan'ın saat 11.40'ta uçakla yola çıktıkları öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenler için Tahran'da İran Uluslararası Konferans Merkezi Velencek'te düzenlenecek merasimde taziyeler, Cumhurbaşkanlığı görevi geçici olarak kendisine tevdi edilen Birinci Yardımcı Muhammed Muhbir tarafından kabul edilecek.