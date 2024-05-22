FETÖ’ye darbe: 46 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, devletin farklı kademelerinde görev aldıkları belirlenirken örgütün "Mahrem Yapılanması" içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi. 28 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları ortaya çıktı.