İran siyasi yol ayrımında

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Caner, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünün ardından İran'daki siyasi senaryoları analiz etti: "İbrahim Reisi, 2021'deki seçimde Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin reformist ve ılımlı aday adaylarının neredeyse hepsini seçim yarışının dışında tutmasıyla tarihin gördüğü en düşük katılımla seçildi. Reisi sonrası Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekâleten görevi devraldı. 28 Haziran'daki seçimde öne çıkan aday, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf. Said Muhammed, Ali Rıza Zekani ve Ali Şemhani gibi isimler de konuşuluyor. Halkın katılımını canlandırmak adına numunelik reformist ya da ılımlı adaylara vize verilebilir. Bu noktada eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ismi öne çıkıyor.