Sibergöz devrede 34 ilde 118 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği" suçlarına yönelik olarak 34 ilde düzenlenen operasyonda 118 şüpheli gözaltına alındı.

BANKALARIN SAHTE SİTELERİNİ OLUŞTURDULAR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul merkezli Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Çorum, Mardin, Malatya, Diyarbakır ve Kütahya'da düzenlenen operasyonlarda; bankalara ait oluşturdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden müşteki şirketin hesap bilgilerini ele geçirdikleri belirlendi. Banka hesaplarında bulunan paraları, başka hesaplara havale ettikleri ve yaklaşık 14 Milyon Türk lirası haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı. Nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen 17 şüpheli yakalandı.

300 MİLYON DOLAR PARA HAREKETLİLİĞİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli İzmir, Muğla, Antalya, Bursa ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda; Roma Bilişim olarak adlandırılan bir grubun mobil uygulamalar üzerinden haberleştikleri belirlendi. Kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanların para transferini organize ettikleri, paranın takibinin zorlaştırılması amacıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi. Örgüt lideri konumundaki şahsın suçtan elde edilen gelirin aklanması için oto galeri açtığı ve oto galeri üzerinden şüphelilerin akrabaları ve güvendikleri şahıslara taşınır/taşınmaz mal alım satımı yaparak para akladıkları ortaya çıktı. Hesaplarında yaklaşık 300 Milyon dolar para hareketi bulunduğu değerlendirilen 69 şüpheli gözaltına alındı.

VATANDAŞIN KİMLİK BİLGİLERİNİ SATTILAR

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul, Denizli ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; vatandaşlara ait kimlik bilgilerini illegal faaliyet gösteren internet siteleri üzerinden satışını yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlenirken 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİNE YÖNELİK OPERASYON

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) raporları doğrultusunda yürütülen 2 ayrı soruşturma sonucu "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği" suçunu işledikleri tespit edilen 2️ şüpheli yakalandı.

"SUÇLULARIN ENSESİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" şeklinde açıklamada bulundu.