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Giriş Tarihi: 22.5.2024

Suç örgütlerine silah temin eden 4 kişiye gözaltı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Suç örgütlerine silah temin eden 4 kişiye gözaltı
İstanbul polisinin, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifresi, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesine yönelik Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır 269 tabanca ve bu tabancalara ait 269 şarjör ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Suç örgütlerine silah temin eden 4 kişiye gözaltı
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