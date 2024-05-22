Suç örgütlerine silah temin eden 4 kişiye gözaltı

İstanbul polisinin, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifresi, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesine yönelik Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır 269 tabanca ve bu tabancalara ait 269 şarjör ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.