Türkiye-Romanya stratejik işbirliği dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabeten Türkiye'ye gelen Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu, Külliye'de resmi törenle karşılandı. İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ihdas edildi.Erdoğan ve Ciolacu, Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katıldı. Erdoğan ve Ciolacu'nun huzurunda ülkeler arasında 'Sosyal Güvenlik', 'Şehircilik', 'Turizm', 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesi', 'Kolluk Personelinin Eğitim ve Öğretimi', 'Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışabilmeleri' başlıklarıyla 6 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu:Enerji alanında işbirliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayii ve askeri alandaki işbirliğimiz Romanya ile ilişkilerimizin önemli sacayaklarından birini teşkil ediyor. Bu alanlarda son yıllarda önemli ivme yakaladık. İkili ilişkilerimizi ileriye taşıyacağız.Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu beşeri münasebetlerimizi artıracak.PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede beklentilerimizi sayın başbakanla paylaştık.RomanyaBaşbakanı Marcel Ciolacu, ortak basın toplantısında şunları söyledi: "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni resmileştirerek Romanya ve Türkiye arasında ilk hükümet toplantısını fiilen gerçekleştirdik. Bu ileri doğru atılmış büyük bir adımdır. Romanya'nın hak ettiği yeri alması ve Türkiye'nin öncelikli ilgi alanına giren bir ülke olarak tanınmasından onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek dostlarının kim olduğunu her zaman bilen vizyoner bir liderdir. Türkiye, AB dışındaki ana ekonomik ortağımız, NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri, stratejik bir ortak, iyi bir komşu ve dost. Erdoğan'a Romanya vatandaşlarına yaptığı özel jest için teşekkür ediyorum. Pek çok Rumen vatandaş Türkiye'yi turizm hedefi olarak tercih ediyor."Görüşmelerde; başta ekonomi olmak üzere savunma, ulaştırma, tarım, turizm ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde değerlendirilmesi planlandı. 10 milyar doların üzerindeki ticaret hacminin, ortak hedef çerçevesinde 15 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.İSRAIL mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasından uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar halen atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık bir dur denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum.Filistin'de bebeklerin hastanede oksijensizlikten çırpınarak ölmesini bütün insanlığın seyrettiğini belirten Kurtulmuş, "Bazıları bunu keyifle seyretti. Çünkü Filistinli bebek onların zihinlerinde insani hiyerarşide hayvandan da aşağı bir noktadadır. Dünyada barışı ancak insanların eşit olduğuna inananlar kurabilir" dedi.Atom bombasını bulmak ve kullanmak ilim olarak belki değerlidir ama hikmet olarak 5 para değeri olmayan insanlık dışı bir davranıştır. Tek kutuplu dünya sistemi iddiasıyla ortaya çıkan ABD gelinen noktada dünyayı yönetemez hale geldi. Çok açık söylemeliyiz. İki kutuplu dünya sistemi çoktan çökmüştü de tek kutuplu dünya sistemi de çökmüş, hak ile yeksan olmuştur. Yeni bir dünya kuracağız. Birleşmiş Milletler'i yeniden yapılandıracağız ama önce insanları eşit kabul edeceksiniz. Dünya beşten büyüktür diye her vesileyle söylediğimiz şey sadece bir siyasi argümandan ibaret değildir. İnsanlığın geleceği için bütün insanlığın hangi coğrafyada olursa olsun, hangi motivasyonla hareket ederse etsin ortak olarak yönelmesi gereken bir alandır. Yeni küresel siyasal mimariye ihtiyaç var.