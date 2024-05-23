Edirne sınırında 12 terörist yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışanlara karşı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri bölgesinde son 1 haftada yaptığı denetimlerde 10'u FETÖ, 1 PKK ve 1 DEAŞ'lı olmak üzere 12 terör şüphelisini yakaladı.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından sorguları için adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen ve haklarında yurtdışı yasağı olan FETÖ terör örgütü şüphelilerden İ.G., Z.K., S.Ş., N.S., H.B., S.B., T.A., ve E.A. ifadelerin ardından tutuklandı. Diğer 2 FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. PKK terör örgütü üyesi H.Ç., hakkında adli kontrol uygulanırken Suriyeli olduğu öğrenilen DEAŞ terör örgütü şüphelisi H.F.'de tutuklanarak cezaevine kondu.