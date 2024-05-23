Yakup’un düğünü mahşere kalmasın

31 Mart Yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, göreve gelir gelmez Tunç Soyer tarafından son dönemde işe alınan 71 işçinin işine son verdi.

OTURMA EYLEMİ BAŞLATTILAR

İşine son verilen İZENERJİ ve İZDOĞA işçileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Kemeraltı'ndaki Egemenlik Evi önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi olumsuz hava şartlarına rağmen dün de devam etti. İşten çıkarılan işçiler Tugay'a işe iade taleplerini yineledi.

DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK İŞİMİZİ İSTİYORUZ

İşçilerden Yakup Yıldırım "Bugün eylemimizin ikinci günü… 1 Nisan'dan itibaren işimize başladık ve 40 günlük bir çalışmamız oldu. 40 günün sonunda işimize son verildi. Personel fazlalığı gerekçe gösterildi. Biz fazlalık personel olduğumuzu düşünmüyoruz. Bölümlerimizde gereğinden fazla mesai yaptık. Seçim sonrası işe alındığımız için mağdur olduğumuzu düşünüyorum. 15 gün sonra düğünüm var. Herkesin çeşitli problemleri var. Eşimle ayrılma noktasına geldim. Evlenememe gibi bir durumumuz söz konusu. Kredi borcum var. Mağduruz, Cemil Başkan'ın sesimizi duymasını istiyoruz. Kendisini düğünüme davet ediyorum. Kendisinden düğün hediyesi olarak işimizi geri istiyoruz. 25 yaşındayım. Cemil Başkan, seçim sürecinde gençlerin önünü açacağını söylemişti. Kendisinden bizlerin de yolunu açmasını talep ediyoruz" dedi.

SEÇİM MAĞDURUYUZ

İşçilerden Ercan Karasu ise, "Evli ve 4 çocuk babasıyım. Evim kira, 15 Mart'ta İZSU'da göreve başladım. Başvurum daha da geçmiş bir tarihteydi. İş başı tarihim seçim sonrasına denk geldi. Seçim sürecinde yaşananların mağduruyuz. İşimize geri dönebilmek umuduyla buradayız. Başka bir talebimiz yok. Başkanımızın göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalar bizleri kapsamıyor. Evrak eksikliğimiz yok. Fazlalık personel değiliz. Bayram boyunca tüm birimlerde 5 gün boyunca çalıştım. İki aylık periyotta neredeyse her Pazar çalıştım. İddia edildiği gibi fazla personel olsak neden bu kadar çalıştırıldık? Bir telefonla işten çıkarıldığımızı öğrendik. Bu ne kadar insanidir. Deneme sürecimizin tamamlanması gerekçe gösterildi. 60'ıncı gün sabahında kartımı bastım ve iş akdim sona erdi denildi. Bu ne kadar doğru? Biz işimizi istiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. İnşallah başkanımız yaşadığımız mağduriyeti görür, sesimizi duyar" açıklamasını yaptı.