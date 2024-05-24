Ankara Büyükşehir tarafından sözleşmesi feshedilmişti! AK Parti Avrupa Şampiyonu Sude Nur’un yanında!

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Sude Nur Çakır, şampiyona sonrasında AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile olan sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmişti. Çakır, şampiyonada sol ve sağ kolda birinci olarak Türkiye'yi gururla temsil etmiş ve bayrağımızı dalgalandırmıştı. Müsabakalar sırasında sergilediği duruş, milli tavır ve kendinden emin karakteri dikkat çekmişti.

"SUDE'NİN YANINDA OLMAYA VE ONU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Demirhan, Çakır'ı okulunda ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette Sude bir de hediye getirildi.