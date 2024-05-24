Ankara Büyükşehir tarafından sözleşmesi feshedilmişti! AK Parti Avrupa Şampiyonu Sude Nur’un yanında!

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Sude Nur Çakır, şampiyona sonrasında AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile olan sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmişti. Çakır, şampiyonada sol ve sağ kolda birinci olarak Türkiye'yi gururla temsil etmiş ve bayrağımızı dalgalandırmıştı. Müsabakalar sırasında sergilediği duruş, milli tavır ve kendinden emin karakteri dikkat çekmişti.
"SUDE'NİN YANINDA OLMAYA VE ONU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Demirhan, Çakır'ı okulunda ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette Sude bir de hediye getirildi.
Sosyal medya üzerinden ziyarete ilişkin açıklama yapan Milletvekili Aydemir, "Geçtiğimiz günlerde elde ettiği şampiyonlukla göğsümüzü kabartan Sude Naz Çakır kardeşimizin Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'yle olan sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini öğrendik. Görüyoruz ki gençlerin dedesi olduğunu iddia eden Mansur Yavaş, bir gencimizin elde ettiği başarıdan gurur duymak yerine bunu siyasi bir rövanş haline getiriyor. Sayın Yavaş, bilmelisiniz ki Sude'nin arkasında milletimiz var. Bu hukuksuzluğun karşısında duracak ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bilek güreşinde Avrupa şampiyonu olan Sude Nur Çakır'ı okulunda ziyaret ettik. İl Gençlik Kolları Başkanımız Efe Demirhan ile Sude'ye güzel bir sürpriz yapmak istedik. Bilek güreşi yaptığı ve şampiyon olduğu masayı okuluna hediye ederek o anı ölümsüzleştirmek istedik. Diğer öğrencilere de güzel bir motivasyon kaynağı olacağından eminiz." dedi.
"SUDE'NİN BAŞARISI DİĞER GENÇLERE MOTİVASYON KAYNAĞI OLMUŞ"
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Demirhan ise, "Sude Avrupa Şampiyonu olarak hepimizi çok gururlandırdı, onunla da ilk kez bu vesileyle bir araya geldik. Geçtiğimiz günlerde ne yazık ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin siyasi sebeplerle Sude'nin lisans sözleşmesini tek taraflı feshettiğini öğrendik. Kardeşimizi okulunda ziyaret ettiğimde gördüm ki Sude'nin başarıları, gayreti okulundaki diğer gençlere de motivasyon kaynağı olmuş. Ankaralı, nice başarılara imza atacak gençlerin yetiştiğini görmek bir abileri olarak beni hem çok mutlu etti hem de duygulandırdı. Sude ve Sude gibi hayallerinin peşinden giden, başarılarıyla bayrağımızı dalgalandırmaya devam eden genç kardeşlerimizin yanında durmaya, destek olmaya devam edeceğim."
AK PARTİ HER ZAMAN BENİ DESTEKLEDİ
Sude Nur Çakır ise, AK Parti'nin kendisini desteklediğini ve her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi'nde bu bilek güreşine başladım. Buradaki beden eğitimi öğretmenlerim sayesinde ilerleme kaydettim. Onlar beni yönlendirmeselerdi; 'Şurada şu yarış var' 'Burada şu yarış var' demeselerdi ben ilerleyemezdim. İlk önce onlara teşekkür etmek istiyorum. Vekilimize ve Efe başkanımıza bu süpriz den dolayı çok teşekkür ederim. ABB Sözleşmemi iptal etmişti hevesim, madalyam, şampiyonluğum kursağımda kalmıştı bana o günleri unutturdular." dedi.