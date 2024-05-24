Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler’in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 24.5.2024 18:03

Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler’in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri fuarına katıldı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler’in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor

Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: Yazılarıyla kalbimize dokunan, fikirleriyle zihnimizi aydınlatan Şule Yüksel Şenler'in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor.

EN GÜZEL ÖRNEK

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri" de onun kalemiyle verdiği mücadelenin ve bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması için hayata geçirilen güzel örneklerden bir tanesi. Şenler'in izinde, kitabın ve kültürün ışığında gerçekleştirilen fuarı, çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm İstanbulluların ziyaret etmesini temenni ediyorum.

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Emine Erdoğan: Şule Yüksel Şenler’in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor
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