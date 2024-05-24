FETÖ’ye 5 bin 191 operasyon! KISKAÇ operasyonuyla 8 bin 153 FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ'ye yönelik 18 ilde 'KISKAÇ-17' operasyonu düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı.

EMNİYET MAHREM VE GÜNCEL YAPILANMAYA DARBE

Şüphelilerin, FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, Bylock kullandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

5 BİN 191 OPERASYON

FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik 11 Haziran 2024-15 Mayıs arasında 5 bin 191 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 8 bin 153 şüpheli yakalandı. Bunlardan bin 518'i tutuklanırken, bin 751'i hakkında adli kontrol kararı verildi.