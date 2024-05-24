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Giriş Tarihi: 24.5.2024 11:16

İçinde yolcuları olan İETT otobüsü yandı, vatandaş yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

İstanbul İETT otobüslerindeki yangın olayına bir yenisi daha eklendi. Kağıthane’de içerisinde yolcu olan seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı olayda, otobüse çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İçinde yolcuları olan İETT otobüsü yandı, vatandaş yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde önceki gün saat 11.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde olan yolcu dolu İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine yolcular panikle aşağıya indi. Alevleri ve dumanları gören çevredeki sürücüler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.

YANGIN SONUCU OTOBÜS KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Polis ve itfaiye ekibi yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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İçinde yolcuları olan İETT otobüsü yandı, vatandaş yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
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