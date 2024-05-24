İliç’teki maden kazası ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

Tamamlanan ve soruşturma dosyasına sunulan 300 sayfalık bilirkişi raporunda 39 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 26'sı tali kusurlu 13 kişi ise Asli kusurlu bulundu. Kusurlu bulunan kişilerin arasında şirkette üst düzey yönetici konumunda bulunan yabancı uyruklu 7 kişi de bulunuyor. Bu kişilerden 6'sı asli kusurlu 1'i ise tali kusurlu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan İliç'te 13 şubat tarihinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda 13 kişinin kusurlu bulunduğunu, kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağı açıklarken bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi.