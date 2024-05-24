MSB duyurdu: 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz!

Yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar bahar ayının gelmesiyle birlikte daha yoğunlaştı. Kuzey Irak'ın Hakurk, Zap, Gara ve Metina Dağı bölgesinde sürdürülen Pençe operasyonları kapsamında, bölgede keşif ve gözetleme vasıtaları PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bölgede görevli İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yerleri belirlenen PKK'lı teröristlere operasyon başlatıldı. SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F16'ların katıldığı hava harekâtlarında, Gara Dağı ve Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanan güvenli alanlara yönelik bir grup PKK/YPG'li teröristin sızma girişimde bulunduğu belirlendi. Komandoların keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği teröristler taciz ateşinde bulundu. Fırtına obüslerle gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirilirken, TSK sınır ötesindeki operasyonların devam ettiğini bildirdi.



MSB: "TERÖRE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.