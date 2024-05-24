Tüm Türkiye konuşacak

Türkiye, İtalya ve Almanya'da işlediği suçlar nedeniyle kırmızı bültenle aranan firari suç örgütü lideri Barış Boyun'un yakalandığı operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. İtalya'da yakalanan şüphelinin İtalyan polisince dinlendiği, örgüt üyeleriyle yaptığı konuşmaların da dosyaya girdiği öğrenildi.Ekim 2022'de yakalanan ancak Kürt kökenli olduğu için baskı gördüğünü ileri sürerek Türkiye'ye iade edilmeyen Barış Boyun'un cezası İtalyan makamlarınca ev hapsine çevrilmişti. Boyun'un İtalyan polisince dinlendiği ortaya çıktı. Dinlendiğinden habersiz olan Barış Boyun'un adamlarıyla birlikte Burhanettin Saral'ın Çorlu'daki alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığını tespit etti. Boyun'un telefondaki adamlarına verdiği talimatlar, fabrikanın drone'larla izlenmesi, fabrika içinde kendini patlatmaya hazır intihar bombacısının hazırlanmasına kadar birçok detay teknik takibe takıldı. Sosyal medya hesabından "Bana bir hafta süre verin. Tüm Türkiye bunu konuşacak" diyen Boyun'un telefonla görüştüğü adamlarına "Hazır mısınız arkadaşlar? Savaşta iyi şanslar! O fabrikayı yakıp kül edin" sözleriyle talimat verdiği öğrenildi.