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Giriş Tarihi: 25.5.2024 14:01

Başkan Erdoğan'dan Afrika Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, '25 Mayıs Afrika Günü' nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

DHA
Başkan Erdoğan’dan Afrika Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümü ile 25 Mayıs Afrika Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Kökleri 9'uncu yüzyıla ulaşan güçlü beşerî ve tarihî bağlara sahip olduğumuz Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" ifadelerine yer verildi.

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Başkan Erdoğan'dan Afrika Günü mesajı
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