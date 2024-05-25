FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütünün Kayseri'deki gaybubet evlerine yönelik operasyon yaptı. FETÖ'cü firarilerin saklandığı ve örgüt içerisinde güvenli ev olarak adlandırılan gaybubet evlerinin yerlerini tespit eden ekipler, şafak vakti harekete geçti. Yapılan operasyonda hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç binbaşı A.A. (46), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan ev hanımı M.N.Y. (37), 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen F.E.S. (40), 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretim görevlisi ve avukat E.H. (55) ve eski öğretmen E.Ö. (44) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firariler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi adına TEM tarafından yapılan çalışmada, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüpheli şahsa yönelik Kütahya ve Konya'da eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.