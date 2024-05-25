İliç’te 4 kişi daha tutuklandı: Tutuklu sayısı 12 oldu!

Bilirkişi raporunun tamamlanması ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 300 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları kanaatine varılan, şirketteki iş sağlığı güvenliği müdürü S.Ç, operasyon şefi F.Y, proje koordinatörü Ö.A. ve delme patlatma mühendisi M.K, ifadeleri alınmak üzere bulundukları illerdeki adliyelere çağırıldı.

SAVCILIK SORGUSU SONRASI 4 ZANLI, SEVK EDİLDİKLERİ HÂKİMLİKLERCE TUTUKLANDI

Tamamlanan ve soruşturma dosyasına sunulan 300 sayfalık bilirkişi raporunda 39 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer almış, bu kişilerden 26'sı tali kusurlu 13 kişi ise Asli kusurlu bulundu. Kusurlu bulunan kişilerin arasında şirkette üst düzey yönetici konumunda bulunan yabancı uyruklu 7 kişi de bulunuyor. Bu kişilerden 6'sı asli kusurlu 1'i ise tali kusurlu