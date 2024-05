Kadın kariyer de yapacak çocuk da

Doğum izni süresi artırılacakYarı zamanlı çalışmaya imkân sağlanacakEvden çalışma modeli uygulanacakAnneler esnek çalışmadan yararlanacakAnnelerin kıdem boşlukları bütçeden tamamlanacakSon yıllarda tehlike çanlarının çaldığı nüfus konusunu hükümet mercek altına aldı. Tolere edilebilir durumdan çıkan nüfus problemine çözüm aranıyor.Nüfusun erimesi konusu, AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da tartışılıp çözüm önerileri sunuldu. Çalışan kadınların çocuk yapma konusundaki endişe ve talepleri değerlendirildi. Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için hükümetin gerekli destekleri verip adım atması kararlaştırıldı.Kadın çalışanların çocuk planlarını ertelediklerinin ya da çocuk yapmaktan vazgeçtiklerinin altını çizen bir MKYK üyesi, özellikle doğum sonrası izinlerle ilgili kadınların talebini dile getirdi. Üye, konu ile ilgili şunları söyledi: "4 aylık doğum izni çok az, kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı çalışma / evden çalışma ile desteklenmeleri ve bu duruma kaynak ayrılması gerekiyor. 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme getirilmeli ve adım atılmalı."Talepler üzerine söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılacak her adımı yüzde 100 desteklediklerini ifade etti. "Maliye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diyen Bakan Şimşek, "Özel sektör de sürece dâhil edilmeli. Kaynak aktarımı konusunda problem olmaz. Özel sektörü destekleriz, kıdem tazminatına tanımlamaları için gereken desteği veririz" diye konuştu.Bakan Şimşek öte yandan yaşlı nüfus ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Son 20 yılda yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 10'lara kadar yaklaştı. 65 yıl öncesinde bu oran yüzde 3.5'ti. Hükümet olarak tehlikenin farkındayız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 2001'de 2.38 olan doğurganlık hızının 2023'te 1.51'e gerilediği tehlikesine dikkat çekmiş, "Tabloyu gördüğümüz için sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor" demişti.Önceki gün TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı. Sunum yapan uzman isimler Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlikeyi gözler önüne serdi. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmet Koç, "Doğum hızı çok ciddi şekilde düştü. Bu doğurganlık eğilimi devam ederse 2040- 2050 yılında nüfusumuzun 94 milyona ulaşıp orada duran yapıya kavuşacağını öngörüyoruz. 2053 yılında her 100 aileden 69'unun çekirdek, 28'inin dağılmış, 3'ünün de geniş aileden oluşacağını tahmin ediyoruz. Daha önce Türkiye'de 3 çocuklu aileler yaygındı ama artık 2 çocuklu aileler bile azalmaya başladı. Bazı bölgelerimizde çocuksuzluğun da bir norm haline geldiğini görüyoruz. 2053 yılında her 100 aileden 69'u çekirdek, 28'i dağılmış, 3'ü de geniş aileden oluşabilir" ifadelerini kullandı.