PKK kuryesi iki terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri harekât bölgesine yönelik eylem talimatlarını taşıdıkları tespit edilen PKK/KCK mensupları Nujiyan İsyan kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı Diljin Azadi kod adlı Heva Kivelçek, MİT'in Irak/ Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT, Hadice Kaya ve Heva Kivelçek isimli iki teröristin, örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekât bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine Kaya ve Kivelçek, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Nefes kesen bir takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik bir operasyon kararı alındı. Hadice Kaya ile Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Öte yandan yurtiçinde ve dışında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar bahar ayının gelmesiyle birlikte daha yoğunlaştı. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirilirken, TSK sınır ötesindeki operasyonların devam ettiğini bildirdi.