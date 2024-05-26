Afrika’yla ezeli bağımız var

Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıldönümü ile 25 Mayıs Afrika Günü nedeniyle Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İşte o mesajlar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıldönümü ile 25 Mayıs Afrika Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kökleri 9'uncu yüzyıla ulaşan güçlü beşeri ve tarihi bağlara sahip olduğumuz Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Emine Erdoğan: Afrika'yla ezelden gelen bir gönül bağımız var. Dostluk ve kardeşlik çatısı altında kenetlenmiş halklarız. Yıllar içerisinde sağlık, eğitim, kültür ve nice alanda işbirliklerimizle sağlamlaştırdığımız dayanışmamızın daim olmasını diliyorum. Hafızamdan ve yüreğimden silinmeyecek anılarıma ilham olan Afrika'nın günü kutlu olsun.