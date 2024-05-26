Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından 'Bozdoğan-40' operasyonu terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sofi kod adlı Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi. Gerçekleşen çatışmada yaralanan jandarma üsteğmen ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca terörist Mehmet Yıldırım'ın, 8 güvenlik görevlisinin ve 15 sivil vatandaşın şehit edildiği, 8 güvenlik görevlisinin ve 10 sivil vatandaşın yaralandığı 6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğu tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren MİT mensupları ile jandarma ve güvenlik korucularını tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör ve onların işbirlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" dedi.