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Giriş Tarihi: 26.5.2024 12:27

Kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! "Bizi pusuya düşürdüler"

İstanbul Üsküdar'da daha önceden husumetli iki grup arasında çocukların yaşadığı son kavga üzerine barış buluşması düzenlenmişti. Yaklaşık 40 kişilik iki grubun barış buluşmasında karşılıklı silahlar konuşunca ilk gruptan Tamer Kazan, Okan Güner ile ikinci gruptan Veli Hakan K. hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullanan Fikret Ö. Ve Canpaşa Y.’nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken “Bizi pusuya düşürdüler” diye bağırdığı duyuldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! Bizi pusuya düşürdüler

Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Aralarında geçmişten gelen husumet olan Karataş ve Kazan ailelerinin çocukları önceki gün bir kavga etti. İddiaya göre iki ailenin büyükleri bu kavganın son bulması ve husumetin bitirilmesi için dün bir sulh buluşması ayarladı. Buluşmaya iki gruptan yaklaşık 40 kişi katıldı. Ancak saat 19:50 sıralarında barış buluşmasında işler istenildiği gibi gitmedi.

Sözlü kavgalar biranda silahlı kavgaya dönüştü. İki grup karşılıklı bir birilerine silah çekti. Çıkan çatışmada ilk gruptan Tamer Kazan ve Okan Güner hayatını kaybetti. İkinci gruptan ise Veli Hakan K. hayatını kaybetti. İki taraftan toplam 5 kişinin yaralandığı olayda silah kullanan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerine gözaltına alındı.

"BİZİ PUSUYA DÜŞÜRDÜLER"

Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk olan şüphelilerin sevk edilirken bizi pusuya düşürdüler diye bağırması dikkat çekti.

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Kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! "Bizi pusuya düşürdüler"
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