Kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! "Bizi pusuya düşürdüler"

Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Aralarında geçmişten gelen husumet olan Karataş ve Kazan ailelerinin çocukları önceki gün bir kavga etti. İddiaya göre iki ailenin büyükleri bu kavganın son bulması ve husumetin bitirilmesi için dün bir sulh buluşması ayarladı. Buluşmaya iki gruptan yaklaşık 40 kişi katıldı. Ancak saat 19:50 sıralarında barış buluşmasında işler istenildiği gibi gitmedi.