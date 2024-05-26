Kanlı barış yemeğinde 3 kişi ölmüştü! "Bizi pusuya düşürdüler"

Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Aralarında geçmişten gelen husumet olan Karataş ve Kazan ailelerinin çocukları önceki gün bir kavga etti. İddiaya göre iki ailenin büyükleri bu kavganın son bulması ve husumetin bitirilmesi için dün bir sulh buluşması ayarladı. Buluşmaya iki gruptan yaklaşık 40 kişi katıldı. Ancak saat 19:50 sıralarında barış buluşmasında işler istenildiği gibi gitmedi.
Sözlü kavgalar biranda silahlı kavgaya dönüştü. İki grup karşılıklı bir birilerine silah çekti. Çıkan çatışmada ilk gruptan Tamer Kazan ve Okan Güner hayatını kaybetti. İkinci gruptan ise Veli Hakan K. hayatını kaybetti. İki taraftan toplam 5 kişinin yaralandığı olayda silah kullanan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerine gözaltına alındı.