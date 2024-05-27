Bakan Kacır’dan enflasyon mesajı: Hazirandan itibaren hızla düşüşe geçecek

Sanayi ve Teknoloji BakanıKacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) çalıştığını, istihdam artışının devam ettiğini, cari açığın da düştüğünü belirten Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Öncelikli sektörlere desteklerimiz sürüyor. Yıllık enflasyon hazirandan itibaren hızla düşüşe geçecek. Yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yerli üretim ve yüksek teknoloji odağında kalkınma yolculuğumuza katkı sunmaya devam edeceğiz."