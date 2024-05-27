Burdur’da diyaliz faciasında rapor bekleniyor

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

DİYALİZ MERKEZİ KAPATILDI

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören hastaların tamamı hastanelere gönderildi. Dün 31 olarak açıklanan hasta sayısının 33'e yükseldiği, Burdur, Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastaneler ile özel diyaliz merkezinde tedaviye alınanlardan 14'ünün entübe olarak tedavileri sürüyor. Burdur Valiliği'nin önlem olarak kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

RAPOR HAZIRLANIYOR

Yaşanan üzücü olayın ardından oluşturulan valilik olayın nedeninin araştırılması için komisyon kurdu. Şu ana kadar diyaliz hastaları komaya sokan olayın nedenini belirlenemediği öğrenildi. Şebeke suyu analiz sonuçlarının ise çıkmadığı kaydedildi. Yetkililer olayın çift yönle adli ve idari olarak araştırıldığı kaydedildi. Diyaliz merkezindeki kamera görüntüleri de inceleme altındı. Çalışanların tek tek ifadeleri devam ediyor. Raporun bir gün içinde çıkması bekleniyor.