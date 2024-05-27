Deprem bölgesinde iki yeni hastane açılışa hazır

Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde çelik konstrüksiyondan yapılan iki devlet hastanesi yakın zamanda hasta kabulüne başlayacak. Depremde ağır hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yıkılmasının ardından her iki ilçede sahra hastanesi ve mobil sağlık uygulamasıyla vatandaşlara hizmet verildi. Yıkılan binaların aynı alanlarında inşa edilen çelik konstrüksiyondan hastanelerin yapımı jet hızıyla tamamlandı. İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Nurdağı'ndaki yeni hastanemiz 17 bin metrekare üzerinde 2 katlı ve çelik konstrüksiyon olarak yapıldı.12 poliklinik odası, 16 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 4 ameliyathanesi var. Oğuzeli'ndeki yeni hastanemizde 12 bin metrekare üzerinde, 2 katlı ve çelik konstrüksiyondan yapıldı. 15 poliklinik odası, 4 diş ünitesi, 12 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 3 ameliyathaneyle hizmet verecek. İki hastanemizde önümüzdeki ay hizmete açılacak. Gaziantep genelinde yapımı devam eden 5 hastane var. Kapasitesi iki katına çıkarılan Nizip Devlet Hastanesi de önümüzdeki aylarda hizmete girecek. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin yerinde yenileme işlemleri önümüzdeki yıl bitecek" dedi.