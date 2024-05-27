Esenler’de İsrail’i protesto eden genç kıza vicdansız tepki

Katil İsrail, Gazze'deki soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gidecek bir yeri kalmayan Filistinlilerin sığındığı son nokta olan Refah'taki çadırları bombalayan İsrail arasında çocukların da olduğu 40 sivili katletti. İsrail'in barbar saldırısına tepki gösteren genç bir kadın, Esenler'de Filistin bayrağı ve pankart ile eylem gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar, genç kadının kimseye zarar vermeyen, mazlum Filistin halkının sesi olmaya çalışan kadının eylemine tepki gösterdi. O anları sabah.com.tr ekibi görüntüledi.

TEK BAŞINA FİLİSTİN EYLEMİ YAPTI

Esenler'de genç bir kadın, Filistin bayrağı ve pankartlar ile İsrail'in soykırım saldırılarını protesto etti.