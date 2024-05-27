Katil İsrail, Gazze'deki soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gidecek bir yeri kalmayan Filistinlilerin sığındığı son nokta olan Refah'taki çadırları bombalayan İsrail arasında çocukların da olduğu 40 sivili katletti. İsrail'in barbar saldırısına tepki gösteren genç bir kadın, Esenler'de Filistin bayrağı ve pankart ile eylem gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar, genç kadının kimseye zarar vermeyen, mazlum Filistin halkının sesi olmaya çalışan kadının eylemine tepki gösterdi. O anları sabah.com.tr ekibi görüntüledi.
TEK BAŞINA FİLİSTİN EYLEMİ YAPTI
Esenler'de genç bir kadın, Filistin bayrağı ve pankartlar ile İsrail'in soykırım saldırılarını protesto etti.
İSRAİL'İ PROTESTO EDEN GENÇ KADINA TEPKİ GÖSTERDİLER
Genç kadının tek başına gerçekleştirdiği eylem bazı vatandaşları rahatsız etti. Genç kadının, Filistin'in sesi olmaya çalışmasından anlamsızca rahatsız olan bir kişi polis çağırma tehdidinde bulundu.
Esenler'de İsrail'i protesto eden genç kıza vicdansız tepki
"POLİS ALSIN GÖTÜRSÜN BEN TUTUKLANMAYA OKEYİM"
Genç kız, kendisine yönelik polis tehdidine, "Polis gelsin alsın beni. Polis beni götürebilir. Polis alsın götürsün beni, ben tutuklanmaya okeyim." diyerek tepki gösterdi.
"TEPKİ VERMEK İÇİN YAŞLANMAM MI GEREK!"
Yaşlı bir vatandaşın eylem yapan kadına, "Daha çok gençsin" dediği kameramıza yansırken, genç kadından beğeni toplayan bit yanıt geldi:
Evet gencim. Tepki göstermek için yaşlanmam mı gerekiyor amcacım. O zaman sen yaşlısın, sen neden tepki göstermiyorsun!