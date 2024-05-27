Mersin Valisi Pehlivan’dan yaralılara geçmiş olsun ziyareti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarsus Adana otoban yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AK Parti Tarsus ilçe Başkanı Abdurrahman Altınsucu ile birlikte ilkin Tarsus Devlet Hastanesi'ne giderek, Başhekim Dr. Emre Sadık Direk'ten bilgi aldı.

Vali Pehlivan, "Hepimizin başı sağ olsun. Tarsus İlçemizin Yenice Mahallesi otoban güzergahında meydana gelen elim trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımızı tedavi altına alındıkları Tarsus Devlet Hastanesinde ziyaret ettik, durumları hakkında Başhekimimiz ve Doktorlarımızdan bilgiler aldık. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Öte yandan kazada ölen 10 kişiden 7'sinin kimliği belirlendi.

Kazada ölen 10 kişinin cesedi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, isimleri belirlenen 7 kişinin kimliği şöyle: "Birsen çiftsüren, Mehmet Kaplan, Serhat Taraman, Halil Şimşek, Taha Acet Ozan Kılıç, Ayla Çelik Teymen"