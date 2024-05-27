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Giriş Tarihi: 27.5.2024 18:25 Son Güncelleme: 27.5.2024 18:53

Mersin'deki kazada otobüs şoförü tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Mersin Adana otoban yolunun Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi mevkiinde meydana gelen ve 10 kişinin ölümü, 40 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan zincirleme trafik kazasında yaralanan otobüs şoförü Ali Güler jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şoför Güler'in ifadesinde "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’deki kazada otobüs şoförü tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Ali Güler yönetimindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü Diyarbakır'dan İstanbul'a giderken, Adana çıkışında havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp, yolun karşı şeridine geçmiş ve biri otomobil, diğeri hafif ticari araç ve kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi ölmüş ve otobüs sürücüsü de dahil 40 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Tarsus, Mersin ve Adana'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Otobüs Sürücüsü Ali Güler, jandarmada gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede savcılığın tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne teslim edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şoför Ali Gürel ifadesinde otobanda 110 kilometre hızla gittiğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu belirterek, bir anda kontrolünü kaybettiğini söylediği ifade edildi.

Şoförün ifadesinde, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım. Çok üzgünüm" dediği bildirildi.

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Mersin'deki kazada otobüs şoförü tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
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