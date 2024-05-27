Mersin’deki kazada otobüs şoförü tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Ali Güler yönetimindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü Diyarbakır'dan İstanbul'a giderken, Adana çıkışında havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp, yolun karşı şeridine geçmiş ve biri otomobil, diğeri hafif ticari araç ve kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi ölmüş ve otobüs sürücüsü de dahil 40 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.
Tarsus, Mersin ve Adana'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Otobüs Sürücüsü Ali Güler, jandarmada gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede savcılığın tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Tarsus Cezaevi'ne teslim edildi.