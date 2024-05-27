Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın kazananları belli oldu

Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı yaşandı. Yarışması'nın Finali, 26 Mayıs'ta Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aynı gün, 20.00'de atv ekranlarında yayınlanan finalin moderatörlüğünü Cem Öğretir üstlendi. Yarışmada, sadece bilgi birikimi değil, aynı zamanda soğukkanlılık, konsantrasyon ve problem çözme becerileri de sınandı.

SADECE BİLGİ DEĞİL, DOSTLUK DA KAZANDI

Yarışmanın birincisi, Manisa'da Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesinde öğrenim gören Perçem ve Ayşe Zehra oldu. Öğrenciler, bu zaferle birlikte 100 bin TL'lik ödülü de kazandılar.

İkincilik ödülü olan 50 bin TL'yi, Sinop'ta Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan Zeynep Sena ve Nida Nur kazandı.

Yarışmanın üçüncüsü ise Bursa'da BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesinde öğrenim gören Muhammed Zübeyr ve Abdulsamet oldu. Aynı zamanda 30 bin TL para ödülünü de kazandılar.

Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla; 30 bin TL, 20 bin TL, 10 bin TL ödül verildi.

Yarışmanın sonunda, sadece bilgi değil aynı zamanda dostluk da kazandı. Öğrenciler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaşıtlarıyla tanışarak, gelecekte de sürdürecekleri değerli dostluklar kurdular.

TÜRKİYE ENTELEKTÜEL OYUNLARI (TEO) LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI: BİR YARIŞMADAN DAHA FAZLASI!

Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefleyen yarışma, Eğitimde Bir Adım Ötesi inisiyatifinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliği içerisinde gerçekleşti. Yarışmanın sponsorluğunu Türk Telekom, medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya üstlendi. Sadece bir yarışma olmanın ötesinde, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmeyi ve gençlerimizin geleceğine uzun vadeli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Yarışmacılar, Yunus Emre, Martin Lings, Tolstoy, Amin Maalouf, Fuat Sezgin, Necip Fazıl Kısakürek, Erhan Afyoncu, Teoman Duralı, Raimondo Luraghi gibi değerli yazarların, ilim adamlarının ve tarihçilerin eserlerini okuyarak finale hazırlandılar. Bu sayede sadece bilgi birikimlerini değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini de geliştirme imkânı buldular.

Hatay'dan Sinop'a, Çanakkale'den Iğdır'a: 81 ilin birincileri İstanbul'da buluştu.

60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takımın başvurduğu Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın yarı finali, 25 Mayıs Cumartesi günü NUN Okullarında gerçekleştirildi. 81 ilin birincileri, İstanbul'da bir araya gelerek yarı finalde kıyasıya mücadele ettiler.

Yarı final etabını başarıyla tamamlayan yarışmacılar, kendileri için özel olarak hazırlanan programa katıldılar.

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ve Yazar Yavuz Yiğit'in ilham verici konuşmalarıyla başlayan programda yarışmacılar, düşünme becerilerini geliştirmeye, eleştirel bakış açısı kazanmaya ve öz güvenlerini artırmaya yönelik atölyelere katıldılar.

GENÇLERİMİZ, ÜLKEMİZİN VE DÜNYANIN DAHA İYİ BİR YER OLMASINA VESİLE OLACAK

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, NUN Okullarında yaptığı konuşmasında, "Entelektüel birikimine katkı yapmayan bir insan, düşünmekten ve üretmekten de maalesef uzak kalıyor. Ve inanıyoruz ki Türkiye gibi genç, dinamik, kendini yenileyen bir ülkenin tam bağımsız bir güç olarak öne çıkabilmesi için okuyan, düşünen, yazan, üreten gençlere ihtiyacı var. Dünyanın daha iyi bir yer olmasını hepimiz istiyoruz ve dünyanın daha iyi bir yer olması ancak ve ancak, bilen ve bildiğiyle amel eden güzel gençlerle olacak. Bilmek demek doğru ile yanlışı ayırt edebilmek demek. Ve bilen insan doğru ile yanlışı öyle bir netlik ile ayırır ki iyi olmak, onun üzerinde adeta bir zorunluluk olarak görünmeye başlar. İyi olmak, öyle bir duygu, düşünce, hissiyat ve bilgidir ki o bilgi aslında bir eylemsellik içerir. Dolayısıyla biz bu okuma yarışmasını, aslında bir bilme, öğrenme, hissetme, hissettikten sonra da eyleme geçme yarışması olarak görüyoruz. Bunu gerçekleştirecek olanlar siz gençlersiniz." diyerek yarışmaya katılan gençlere seslendi.