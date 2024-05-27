Türkiye’nin “Binbir surat Teyfik” olarak tanıdığı Teyfik T. tutuklandı





TELEFONUNDA DEKONTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Teyfik T.'nin telefon incelemesinde, kamu görevlileriyle ilişkili olduğu ve kamu dairelerinde yardımcı olabileceğine dair konuşmalar, mağdurlardan masraf adı altında menfaat temin ettiğine ilişkin yaptığı mesajlaşmalar ile dekontlar tespit edildi.



KİMİNE TERFİ KİMİNE TAYİN VAAT ETTİ

Kamu kuruluşlarında görüntü vererek vatandaşlarda olumlu bir imaj oluşturmaya çalışan ve çeşitli yöntemlerle onlarca vatandaşı dolandırdığı belirlenen Teyfit T.'nin, İ.Y.'ye bakanlıkta tanıdıkları olduğunu, bir bakanlığa genel müdür yapacağını söyleyerek toplamda 25 bin TL aldığı, H.C.'nin tayin işine yardımcı olmak için 3-4 depo yakıt parası talep ettiği, M.A.'nın tayinini yapmak için Ankara'da tanıdıklarıyla görüşeceğini belirterek 2 bin TL aldığı, M.K. isimli cezaevi personelinin tayinine yardımcı olmak için 10 bin TL masraf adı altında menfaat temin ettiği belirlendi.



ZEYTİNYAĞI VE BAL KARŞILIĞI FETÖ BORSASI OLUŞTURMUŞ

Son olarak FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen bir kamu personelini beraat ettirmek ve mesleğine geri dönmesini sağlamak vaadiyle kandırıp başkalarına hediye götüreceğim bahanesiyle 15 teneke zeytinyağı, 1 teneke bal, portakal ve nar ekşisi aldığı belirlenen Teyfik T.'nin, üst düzey yetkililer ile görüşeceğini belirterek Ankara'da otel masraflarını dahi karşılattığı tespit edildi.