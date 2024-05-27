Türkiye’nin “Binbir surat Teyfik” olarak tanıdığı Teyfik T. tutuklandı

SABAH'ın geçtiğimiz yıl yaptığı haberle ortaya çıkardığı ve tüm Türkiye'nin "Binbir surat Teyfik" olarak tanıdığı Teyfik T., Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
İŞE ALDIRMA VE TAYİN VAADİYLE KANDIRIYOR
Osmaniye KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Teyfik T.'nin sosyal medyada devlet büyükleri ile fotoğraflar paylaştığı ve fotoğrafları referans göstererek kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey tanıdıkları varmış gibi para karşılığı işe aldırma, tayin, kamu kurumlarında iş takibi yaptığı tespit edildi.
KİMİ ZAMAN CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI KİMİ ZAMAN MİT PERSONELİ OLDU
Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Teyfik T.'nin, kendisini cumhurbaşkanı danışmanı, MİT personeli, kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkiliymiş gibi gösterdiği, sağladığı güven karşılığında kimisini genel müdürlük vaadiyle kimisini de tayin vaadiyle kandırdı.
PARA MÜHİM DEĞİL ZEYTANYAĞI VE BAL DA OLUR
Sosyal medya hesaplarından devlet büyükleriyle paylaştığı fotoğrafları referans olarak göstererek vatandaşları ağına düşüren Teyfik T., terfi veya iş bulma vaadiyle mağdurların kimisinden para, kimisinden yakıt, kimisinden ise bal, zeytinyağı, portakal, nar ekşisi talep ederken, kimi zamanda Ankara'da kamu kurumlarındaki üst düzey tanıdıklarıyla görüşeceği yalanıyla otel masraflarını karşılattı.
TELEFONUNDA DEKONTLAR ELE GEÇİRİLDİ
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Teyfik T.'nin telefon incelemesinde, kamu görevlileriyle ilişkili olduğu ve kamu dairelerinde yardımcı olabileceğine dair konuşmalar, mağdurlardan masraf adı altında menfaat temin ettiğine ilişkin yaptığı mesajlaşmalar ile dekontlar tespit edildi.
KİMİNE TERFİ KİMİNE TAYİN VAAT ETTİ
Kamu kuruluşlarında görüntü vererek vatandaşlarda olumlu bir imaj oluşturmaya çalışan ve çeşitli yöntemlerle onlarca vatandaşı dolandırdığı belirlenen Teyfit T.'nin, İ.Y.'ye bakanlıkta tanıdıkları olduğunu, bir bakanlığa genel müdür yapacağını söyleyerek toplamda 25 bin TL aldığı, H.C.'nin tayin işine yardımcı olmak için 3-4 depo yakıt parası talep ettiği, M.A.'nın tayinini yapmak için Ankara'da tanıdıklarıyla görüşeceğini belirterek 2 bin TL aldığı, M.K. isimli cezaevi personelinin tayinine yardımcı olmak için 10 bin TL masraf adı altında menfaat temin ettiği belirlendi.
ZEYTİNYAĞI VE BAL KARŞILIĞI FETÖ BORSASI OLUŞTURMUŞ
Son olarak FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen bir kamu personelini beraat ettirmek ve mesleğine geri dönmesini sağlamak vaadiyle kandırıp başkalarına hediye götüreceğim bahanesiyle 15 teneke zeytinyağı, 1 teneke bal, portakal ve nar ekşisi aldığı belirlenen Teyfik T.'nin, üst düzey yetkililer ile görüşeceğini belirterek Ankara'da otel masraflarını dahi karşılattığı tespit edildi.