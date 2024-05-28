Adalet Bakanlığı’nda üst kademe yönetici atamaları Resmî Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı üst kademe yöneticiliklerinin görevden alınması ve yapılan atamalara ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalarda, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ökmen, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne Günay Albayrak, Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet Gül ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Tahir Hırslı'nın atamaları yeniden yapılırken, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Yılmaz, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğüne Ömer Serdar Atabey ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Serdar Ateş atandı.

Kararname ile İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ve İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu görevlerinden alınırken, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına Abdullah Aydın, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ise Hasan Özçelik getirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN ATAMALAR HAKKINDA PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, atamalara ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Bakanlığımız üst kademe yöneticiliklerine atanan birim amirlerimize görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Görevleri sona eren birim amirlerimize bugüne kadar adaletin tecellisi yolunda verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini daha da artırmak için el birliğiyle çalışacağız."