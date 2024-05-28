Biletlerini 2 gün öne çektiren aile kazaya yakalandı

Katliam gibi kaza Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda önceki gece meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Otobüs karşı şeritte 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin İpek Taraman (33), Serhat Taraman (35), Elif Taraman (3), Ozan Kılıç (29), Birsen Çiftsüren (52), Mehmet Kaplan (34), Sultan Acet (30), Taha Acet, Halil Şimşek (41) ve Ayla Çelik Teğmen olduğu belirlendi.Kazada yaralanan otobüs şoförü Ali Güler tedavisinin ardından jandarmaca gözaltına alındı. Güler'in ifadesinde, otobanda 110 kilometre hızla gittiğini, yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu ve bir anda kontrolünü kaybettiğini belirterek, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım. Çok üzğünüm" dediği öğrenildi.Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşayan İpek Taraman, eşi Serhat Taraman ile 3 yaşındaki kızları Elif Taraman ve 5 yaşındaki oğulları Enes Taraman ile birlikte Kurban Bayramı'nı geçirmek için İstanbul'daki yakınlarının yanına gidiyordu. 4 kişilik aile biletlerini salı gününe aldılar. Ancak Serhat Taraman'ın ablasının acil ameliyatı çıktı. Dün yapılacak ameliyata yetişmek için ailenin biletlerini değiştirip 2 gün öne çektirip pazar günü yola çıktıkları öğrenildi. Yaşanan feci kazada, yolcu otobüsünde bulunan İpek, eşi Serhat ve kızları Elif olay yerinde hayatını kaybetti. Taraman çiftinin 5 yaşındaki oğulları Enes Taraman ise hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tarsus'ta yapılan otopsinin ardından anne, baba ve kızları Hani ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.İstanbul'a gitmek üzere otobüste bulunan mühendis 29 yaşındaki Ozan Kılıç, Diyarbakır'da çalıştığı firma tarafından eğitim ve toplantı amacıyla İstanbul'a gönderildi. Ancak, TAG otoyolundaki kazada genç mühendis yaşamını yitirdi. Cenazesi Diyarbakır'a getirilen Ozan Kılıç, Kocaköy ilçesinde aile ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Birsen Çiftsüren, Hazro ilçesinde toprağa verildi. Kazada ölen 30 yaşındaki Sultan Acet ve 6 yaşındaki oğlu Taha'nın cenazesi ise Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Anne Sultan Acet'in kazada yaralanan eşi Hacı Acet ile birlikte kemik kanseri olan oğulları Taha Acet'in tedavisi için İstanbul'a gittikleri ortaya çıktı.İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Mehmet Kaplan da Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi. İstanbul'da bir restoranda çalışan ve vefat eden büyükannesi Hatun Kaplan'ın cenaze töreni için Diyarbakır'a gelen Kaplan tekrar İstanbul'a döndüğü sırada kazada öldü. Kazada hayatını kaybeden Adanalı çiftçi Halil Şimşek'in cenazesi ise memleketi Adana'nın Karataş ilçesi Tabaklı köyünde toprağa verildi. Şimşek'in kazada yaralanan eşi ve kızının tedavileri Tarsus'ta sürüyor.