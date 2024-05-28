FETÖ Güncel Öğrenci Yapılanması operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel Öğrenci Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün üye kazandırmak amacıyla farklı illerden İstanbul'a Üniversite okumak için gelen öğrencilerin evlere yerleştirdikleri, öğrenci evlerin 2-3 kişiden oluştuğu tespit edildi.
İLETİŞİMLER İNTERNET ÜZERİNDEN
Evde kalan öğrencilerden birinin dikkat çekmemek için faturaların aboneliklerini üstlendiği, internet tabanlı görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Evlerde örgütsel kitap ve belgelerin kesinlikle bulundurulmadığı öğrenci yapılanmasında 8 şüpheli tespit edildi.
TÜM ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Sabah saatlerinde İstanbul'da ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.